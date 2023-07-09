Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç sel felaketinin yaşandığı Bartın'a gidiyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinden etkilenen Bartın'a hareket etti.

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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kuvvetli yağışlar Karadeniz'i vurdu.

Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel ve su taşkınları yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sel felaketinden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti.

Yerlikaya: Şükürler olsun can kaybımız yok

Bakan Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Tunç ile Bartın'a doğru kara yoluyla hareket ettiklerini belirtti.

Sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde devletimiz bütün kurumlarıyla bölgede. 23 vatandaşımız helikopter, 73 vatandaşımız ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldı. Şu an itibarıyla şükürler olsun can kaybımız yok" ifadelerini kullandı.

Yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek temkinli olunması, uyarıların dikkate alınması çağrısını yapan Yerlikaya, paylaşımında kurtarma çalışmalarına ait görüntülere de yer verdi.

Tunç: Devletimiz tüm imkanları ile seferber olmuş durumda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Bartın ve çevre illerde yaşanan sel afeti nedeniyle hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bölgeye hareket halinde olduklarını, bölgeye AFAD koordinasyonunda tüm birimleri seferber ettiklerini kaydeden Tunç, "Mahsur kalan hemşehrilerimiz için havadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Devletimiz tüm imkanları ile seferber olmuş durumda. Allah memleketimizi her türlü afetten korusun" paylaşımında bulundu.