Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta iletişimin kesildiği geminin battığını açıkladı Zonguldak'ta limandan çıktıktan sonra iletişimin kesildiği geminin mendireğe çarparak battığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanacaktır" dedi.

AA & Ensonhaber

Kuvvetli yağış ve fırtına Türkiye genelinde etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Kasım için 29 kentle ilgili turuncu uyarı gün içinde 41 kente kadar yükseldi.

Ali Yerlikaya bilançoyu paylaştı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'nda düzenlediği basın toplantısında valilikler koordinasyonunda belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının önemli hazırlıklar yaptıklarını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ana kadar 16 ilde 1611 ihbar geldiğini, 65 çatı uçması, 270 ağaç devrilmesi, 102 su basması ve 1150 diğer olayların bildirildiğini anlattı.

Yerlikaya, Türkiye genelinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Diyarbakır'da 1, Batman'da 1 olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

2 ildeki olaylarda yaralanan 50 kişiye de şifa dileyen Yerlikaya, "Zarar gören araç sayımız 4 ilde 16 ve şu ana kadar 16 ilimizde 7 bin 17 görevli arkadaşımız var. 4 ilde 109 vatandaşımız yapılan ihbarlar üzerine arkadaşlarımız tarafından kurtarıldı" diye konuştu.

Zonguldak'ta iletişimin kesildiği geminin battığını bildirdi

Yerlikaya, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi, sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanacaktır" ifadesini kullandı.

Yine öğlen saatlerinde Ereğli Limanı'nda bağlı bulunan Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli kargo gemisinin halatının kopması nedeniyle karaya oturduğunu söyleyen Yerlikaya, gemide bulunan 13 mürettebatın kurtarıldığını anımsattı.

Yerlikaya, Kamerun bayraklı bir başka geminin de halatının kopması sonucu sürüklendiğini ve liman römorkörü tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarıldığını dile getirdi.

Meteoroloji'den alınan tahminlerin, havanın sabah itibarıyla daha iyi olacağı yönünde olduğunu aktaran Yerlikaya, önceki sabah erken saatlerde rüzgarın zaman zaman 74 nat, dalga boyunun 9 metreye ulaştığı ve görüşün 25 metreye düştüğü bilgisinin paylaşıldığını söyledi.

"Duamız, temennimiz, bu kardeşlerimize bir an önce ulaşmak"

"Bu kadar olumsuz hava koşulu ortamından maalesef 'Kafkametler' adlı gemimizde bulunan 12 vatandaşımız, 12 Türk mürettebatının da arama kurtarma faaliyetini yapamadık, üzülerek bunu belirtmek istiyoruz" diyen Yerlikaya, sabah saatlerinde havanın arama kurtarma çalışması yapmaya fırsat vermesini beklediklerini ifade etti.

Yerlikaya, tüm ekipler olarak olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle çalışmalara başlayacaklarını ve gelişmeleri sürekli olarak kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmeleri anbean takip ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Duamız, temennimiz, bu kardeşlerimize bir an önce ulaşmak. Allah, tekrarından, tüm afetlerden ülkemizi, şehrimizi korusun diyoruz. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Bölgede incelemelerde bulundu

Basın toplantısının ardından Karadeniz Ereğli ilçe merkezinde taşkın nedeniyle zarar gören iş yerlerini ziyaret eden Yerlikaya, esnafa geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Yerlikaya, daha sonra fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen Kamerun bayraklı kuru yük gemisini inceledi.