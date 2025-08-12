Ali Yerlikaya'da deprem bölgesine ilişkin açıklama: 10 konteynerin kurulumu tamamlandı

Balıkesir, 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde bir depremle sallandı...

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 16 binanın da yıkıldığı açıklandı.

Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya devam ediyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremden en çok etkilenen Sındırgı'ya bağlı Alacaatlı köyünde devam eden konteyner çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yerlikaya, bu kapsamda 10 konteynerin kurulumunun tamamlandığını bildirdi.

"10 KONTEYNERİN KURULUMU TAMAMLANDI"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Sındırgı ilçemizde depremden en çok etkilenen Alacaatlı köyündeki vatandaşlarımız için konteyner kurulumu, ekiplerimizin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor. 10 konteynerin kurulumu tamamlandı.



Yıkık ve Ağır hasarlı binası olan vatandaşlarımız için AFAD konteyner kurulumuna devam edecek.



Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.