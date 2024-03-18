Şanlı Türk ordusunun büyük başarısının sembolü olan Çanakkale Zaferinin üzerinden 109 yıl geçti.
Savaşın yıl dönümünde yurt genelinde şehitlerimiz anıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü Çanakkale Zaferi'ne ilişkin bir mesaj yayınladı.
Mesajında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan belgesele yer verdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman şehitlerimiz asla unutulmayacaklar"
"18 Mart Çanakkale Zaferi’nin üzerinden değil 109 yıl, 1009 yıl da geçse, bu büyük zafer ve kahraman şehitlerimiz asla unutulmayacaklar.
Çünkü Çanakkale; sayıca azın çoğa, imanın imkânlara, karşı yazdığı büyük bir destandı.
Çanakkale bir millete vurulmak istenen esaret prangalarının kırıldığı yerdir.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna fedayı can eyleyen şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.
Ruhunuz şâd, mekânınız cennet olsun."
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