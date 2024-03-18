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Ali Yerlikaya'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Ali Yerlikaya'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu büyük zafer ve kahraman şehitlerimiz asla unutulmayacaklar" ifadelerini kullandı.