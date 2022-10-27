Ali Yerlikaya'dan 29 Ekim paylaşımı

Cumhuriyet'in ilanının 99’uncu yıl dönümünü video mesajla kutlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ""Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 99'uncu yıl onurunu milletçe yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhuriyet'in ilanının 99’uncu yıl dönümünü yayınladığı video mesajla kutladı.

"Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun"

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Vali Yerlikaya, "Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 99'uncu yıl onurunu ve coşkusunu milletçe yaşıyoruz. Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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"Cumhuriyetimizin 99'uncu yılına kavuşmanın o büyük coşkusu ve heyecanı içindeyiz"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, video mesajında şunları söyledi:

"Sevgili İstanbullular, 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' diyen kahraman bir neslin evlatları olarak, Cumhuriyetimizin 99'uncu yılına kavuşmanın o büyük coşkusu ve heyecanı içindeyiz. Cumhuriyetimiz, bağımsızlığımızın nişanesi, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimizin miladıdır. Çok büyük bedeller ödeyerek kazandığımız Milli Mücadele destanımızın, en güzel satırıdır Cumhuriyet.

Bir zafer türküsü, umudumuzun türküsüdür Cumhuriyet. En büyük eserini gençlere emanet eden ve 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, fedayı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. İlk günkü heyecanımız ve inancımızla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"



