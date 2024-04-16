Ali Yerlikaya, selektörle radar uyarısına kesilen cezaların iptal edildiğini açıkladı Bayramda yapılan denetimlerde Düzce'de diğer sürücülere selektörle radar denetimi olduğu bilgisi veren 14 sürücünün trafik cezaları iptal edildi.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulundu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik verilerini açıklayan Bakan Yerlikaya, 26 bin 804 personel denetimlerde görev yaptığını söyledi.

Cezalar iptal edildi

Yerlikaya açıklamasında, bayramda Düzce’de diğer sürücülere selektörle radar denetimini haber veren 14 sürücüye kesilen trafik cezalarının iptal edildiğini açıkladı.

Selektörle radar uyarısında bulundular

Bilindiği üzere kente bazı sürücülerin, ekiplerin denetim esnasında radar aracını görüp karşı istikametteki araçlara selektör yolu ile uyarılarda bulunduğu tespit edilmişti.

Ceza yağdı

Bu kapsamda sürücülere ceza yağdı.

Çeşitli kural ihlallerinin de tespit edilmesiyle 14'ü radar uyarısında bulunan 66 sürücüye 690 liradan toplam 45 bin 540 TL cezai işlem uygulandı.

"Radar denetimleri artacak"

Yerlikaya, “Vatandaşlarımıza küçük bir uyarı. Aşırı hızdan sizi korumak için yaptığımız radar kontrollerini daha da artıracağız. Aşırı hız yapanlara selektör yapmaya devam edin, orada da bize yardımcı olun.” diye konuştu.

"En büyük sorunumuz aşırı hız"

Yerlikaya, konuşmasında diğer bilgilere de yer verdi.

Yurt genelinde 3 milyon 642 bin 538 denetim gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Bu denetimler sonucunda 485 bin 710 işlem yapıldığını anlatan Bakan Yerlikaya, “İşlem sayısının 207 bin 407’si hız nedeniyle yapılan işlemler. Bizim trafikteki en büyük sorunumuz aşırız hız.” diye konuştu.

"75 kişi hayatını kaybetti"

Ali Yerlikaya, bayramda yaşanan trafik kazalarındaki bilançoya da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bayramda 6 bin 530 kaza meydana geldi. 75 kişi hayatını kaybetti. 10 bin 810 yaralı sayısına düşmüşüz."

Yüzde 37'sinde sürücü kusurlu

Öte yandan kazaların yüzde 37'sinin de sürücü kusuru kaynaklı olduğu açıklandı.