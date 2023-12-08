Başıboş köpek saldırılarının sonu gelmiyor...
Olayın son adresi Ankara oldu. Başkent'te dün 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, okula giderken boş arazideki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Durumu ciddi
Olayı gören mahallelinin müdahalesi ile ölümden kurtarılan Tunahan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ardından bölge halkı duruma tepki göstererek sokak köpeklerinden yakındı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tunahan'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
"Tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır"
Olay gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan saldırıya ilişkin açıklama geldi.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi’nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun, başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine;
Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır.
Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
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