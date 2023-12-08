Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi: Ankara'daki köpek saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı Ankara’da okula giderken ilkokul öğrencisinin köpeklerin saldırısına uğramasına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Yerlikaya, “Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır" dedi.

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ensonhaber.com

Başıboş köpek saldırılarının sonu gelmiyor...

Olayın son adresi Ankara oldu. Başkent'te dün 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, okula giderken boş arazideki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Durumu ciddi

Olayı gören mahallelinin müdahalesi ile ölümden kurtarılan Tunahan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ardından bölge halkı duruma tepki göstererek sokak köpeklerinden yakındı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tunahan'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

"Tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır"

Olay gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: