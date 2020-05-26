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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs Darbesi'nin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes'i anısına bir paylaşım yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs'ın yıldönümü nedeniyle Merhum Başbakan Adnan Menderes'i anan bir paylaşımda bulundu.

"MİLLETİN SİNESİNDESİNİZ, SAYIN BAŞBAKANIM"

Yerlikaya, "Milletin sinesindesiniz.. Mekanınız cennet olsun, Sayın Başbakanım." ifadeleriyle paylaşım yaptı.

Ali Yerlikaya'dan Adnan Menderes paylaşımı- İZLE

27 MAYIS'TA NE OLMUŞTU?

27 Mayıs 1960'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu Milli Birlik Komitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk askeri darbesini gerçekleştirmişti.

Milli Birlik Komitesi, her askeri darbede yapıldığı gibi Anayasa ve TBMM'yi feshetti, siyasi faaliyetlerini askıya aldı.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri, DP'li milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun ile asker ve bazı üst düzey kamu görevlileri gözaltına alındı.

Tüm tutuklular Yassıada'da hapsedildi.

Komite daha sonra, Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu dışındakilerin idam cezasını affetti.

Celal Bayar'ın cezası yaş haddi nedeniyle ömür boyu hapse çevrildi.

Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha karşı, merhum Menderes ise İmralı Adası'nda 17 Eylül 1961'de sağlık muayenesini yapan doktor heyetinden sağlam raporu alındıktan sonra saat 13.21'de idam edildi.