Ali Yerlikaya’dan Ayasofya paylaşımı: O gün ezan bir başka okundu Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden 3 yıl geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "fethin sembolü" için bir paylaşım yaparak, “O gün İstanbul semalarında ezan bir başka okundu...” notunu düştü.

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AA

Ayasofya…

Müslümanlar için yeri bir başka…

532-537 yılları arasında İmparator I. Justinianus tarafından İmparator'un şehri yeniden yapılandırma ve güç gösterisi planının bir parçası olarak inşa edildi.

İslamiyet'e uygun minareler...

Kilise, 916 yıl Bizans İmparatorluğu’nun en büyük kilisesi olarak hizmet verdi ve İstanbul’da Ortodoks Hristiyanların önemli ibadet yerlerinden birisi oldu.

1453 yılında İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesiyle Ayasofya camiye dönüştürüldü.

İç mekânın İslam ibadetine uygun olarak düzenlendiği camiye yine bu dönemde minareler eklendi.

1934'ten sonra 'müze' oldu

Ayasofya, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli camilerinden biri olarak 1934 yılına kadar hizmet verdi.

1934 yılında imzalanan Bakanlar Kurulu kararı ile Ayasofya’nın müze olarak faaliyetini sürdürmesi karara bağlandı.

Bu dönemde Ayasofya'nın içindeki mozaikler ve freskler sergilenmeye başladı.

Tarihi gün: 24 Temmuz 2020

Hristiyan ve Müslüman dünyası için manevi anlamı büyük olan yapı, dünyanın her yerinden gelen turistlerin ilgisini çeken mekânların ilki oldu.

10 Temmuz 2020’de Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu ve cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu gerekçesiyle iptal etti.

Bu karar sonrasında Ayasofya, 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan ilk cuma namazıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismi ile tekrar cami olarak ibadete açıldı.

“O gün İstanbul semalarında ezan bir başka okundu...”

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "fethin sembolü" için bir paylaşım yaptı.

“O gün İstanbul semalarında ezan bir başka okundu...” diyen Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: