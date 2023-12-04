Ali Yerlikaya'dan deprem paylaşımı! Tüm ekipler saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildi

Türkiye bugün, bir kez daha deprem felaketiyle karşılaştı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sık sık gündemde yer alan depremin merkez üssü bu kez Bursa, Gemlik Körfezi oldu.
Depremin büyüklüğü 5.1
Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hissedilen afetin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı.
Birçok vatandaş, depremin ardından sokaklara akın ederek korkulu bekleyişe başladı.
Yetkilere henüz olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.
"Tüm ekipler saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildi"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan deprem paylaşımı geldi.
Bakan Yerlikaya, saha çalışmalarının başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
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