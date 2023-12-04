Ali Yerlikaya'dan deprem paylaşımı! Tüm ekipler saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Gemlik Körfezi olan depremin ardından saha tarama çalışmaları için AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

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Türkiye bugün, bir kez daha deprem felaketiyle karşılaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sık sık gündemde yer alan depremin merkez üssü bu kez Bursa, Gemlik Körfezi oldu.

Depremin büyüklüğü 5.1

Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hissedilen afetin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı.

Birçok vatandaş, depremin ardından sokaklara akın ederek korkulu bekleyişe başladı.

Yetkilere henüz olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.

"Tüm ekipler saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan deprem paylaşımı geldi.

Bakan Yerlikaya, saha çalışmalarının başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: