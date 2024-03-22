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Ali Yerlikaya'dan 'gereği yapıldı' paylaşımı: İstanbul'daki trafik magandası yakalandı

Ali Yerlikaya'dan 'gereği yapıldı' paylaşımı: İstanbul'daki trafik magandası yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün kendisine korna çalan sürücünün önünü kesip camını yumruklayan ve emniyetten olduğunu söyleyen magandanın sivil vatandaş olduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı.