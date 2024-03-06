Asker ve düğün konvoylarında manzara değişmiyor.
Kendi canlarını ve çevredeki sürücülerin, vatandaşların hayatlarını tehlikeye sokan magandalar için ekipler harekete geçiyor.
Bunun bir örneği de İstanbul'da yaşandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Gözaltına alındı"
Bakan Yerlikaya, 'Gereği yapıldı' diyerek paylaşımında şu bilgilere yer verdi:
"Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi 'kız almaya biz böyle gideriz' diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan gözaltına alınmıştır.
"Müsaade etmeyeceğiz"
Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz!"
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