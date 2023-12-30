Ali Yerlikaya'dan 'gereği yapıldı' paylaşımı! Fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşımlarda bulunan aralarında sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz'ın da olduğu iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Sosyal medya paylaşımları mercek altında.

Bu kez hedef, ertelenen Süper Kupa finali sonrası milli değerler oldu.

Asılsız iddialarda bulunan hesaplar, ekiplerin radarına girdi.

"Soruşturma başlatılacak"

Konuya ilişkin açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Bakan Tunç provokatif paylaşımlar yapan kişiler hakkında soruşturma başlatılacağını açıkladı.

"Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır"

Çok geçmeden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gözaltı paylaşımları geldi.

Bakan Yerlikaya açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gereği yapıldı-3

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir.

Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir."

Azad Yılmaz gözaltına alındı

Kısa süre sonra Bakan Yerlikaya'dan ikinci bir gözaltı paylaşımı daha geldi.

Bu kez yakalanan kişi ise sık sık sosyal medyada alkol masasında küfürlü paylaşımlar yapan fenomen Azad Yılmaz oldu.

Yılmaz'ın gözaltına alınmasına neden olan videosuna benzer çok sayıda paylaşımı bulunuyor.

Daha önce de dini değerleri hedef alarak ağır ithamlarda bulunmasıyla hafızalarda yer edinen Azad Yılmaz, son paylaşımıyla ekipleri harekete geçirdi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan..."

Yerlikaya gözaltına alınan Azad Yılmaz'a ilişkin şu ifadeleri kullandı: