Ali Yerlikaya'dan KAFES-35 operasyonu açıklaması: 34 DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelisi yakalandı İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-35” operasyonu haklarında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, yakalanan 34 terör örgütü üyesinin İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığını bildirdi.

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ensonhaber.com

Türkiye terör örgütleri ile mücadelesine etkin bir şekilde devam ediyor.

Son olarak bugün de 7 ilde eş zamanlı olarak “KAFES-35” operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 34 yabancı uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, haklarında İnterpol’ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (Acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üerör örgütü üyesi şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Devletimizin nefesi suç odaklarının ensesinde"

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik ederek, yakalanmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir.

"Haklarında İnterpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajı yayınlanan şüpheliler yakalandı"

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında; ülkemizde bulunan ve haklarında İnterpol tarafından uluslararası terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı diğer terör örgütleri içerisinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle kırmızı bülten ve difüzyon mesajı yayınlanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda;



İstanbul’da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 13 şüpheli,



Kocaeli’de Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 9 şüpheli,



Yalova’da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 8 şüpheli,



Kayseri’de Difüzyon mesajıyla aranan 1 şüpheli,



Bursa’da Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli,



Düzce’de Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli,



Yozgat’ta Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli yakalandı.

"Silahlara el konuldu"

Operasyonlarda yapılan aramalarda; ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve dijital materyale el konuldu.

"Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum"