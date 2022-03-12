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    Ali Yerlikaya'dan kar ve trafik uyarısı

    Ali Yerlikaya'dan kar ve trafik uyarısı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluları kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 22:03
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    Hafta başından bu yana etkili olan karlı hava etkisini artırdı.

    Gök gürültülü sert karlı hava nihayet İstanbul'a ulaştı. Aybar Fırtınası adı verilen ve İstanbul'un 1987'de aldığı kar yağışını anımsatan fırtına şiddetini artırdı.

    Akşam saatlerinde yoğun kar tüm şehri etkisi altına alırken İstanbul'da yerel yöneticiler uyarılarına devam ediyor.

    Çalışmaları takip eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından son bir uyarıda bulundu.

    "ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

    Yerlikaya, İstanbullulardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi.

    İstanbul Valisi uyarısında şu ifadeleri Kullandı:

    "Beklenen yoğun ve gök gürültülü kar yağışı İstanbul'a yaklaştı. Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olan hemşehrilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum."

    Ali Yerlikaya dan kar ve trafik uyarısı #1

    AYBAR FIRTINASI: SON 35 YILIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞI

    Aybar kar fırtınası, 10-14 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye'yi etkilemesi beklenen kar yağışlı ve fırtınalı soğuk hava dalgasına verilen isimdir.

    Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre Aybar kelimesi; görkemli, gösterişli ve heybetli anlamlarına gelmektedir.

    Aybar kar fırtınasının Sibirya üzerinden gelen bir soğuk hava dalgası olduğu söyleniyor.

    Sibirya üzerinden gelmesi beklenilen soğuk hava dalgası nedeniyle son 35 yılın en yoğun kar yağışının yaşanması bekleniyor.

    İstanbul'da kar yağışından dolayı sürücüler zor anlar yaşadı VİDEO

    Ali Yerlikaya dan kar ve trafik uyarısı #2

    Ali Yerlikaya dan kar ve trafik uyarısı #3

    Ali Yerlikaya dan kar ve trafik uyarısı #4


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