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Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi sokak köpekleri..

Öyle ki çıkartılan yasaya rağmen bu sorun bir türlü çözülemiyor..

Çok sayıda can alan sokak hayvanları, ailenin ocağına ateş düşürmeye devam ediyor..

Son olay Konya'da yaşandı..

SOKAK KÖPEKLERİ 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

Karatay ilçesinde ailesiyle akrabalarını ziyarete giden 2 yaşındaki Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıktı.

Selci, bu sırada da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Yaşanan acı olay sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti..

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Kars'ta Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, köpek saldırısı ile ilgili olarak Konya'ya müfettiş gönderildiğini ve inceleme başlatıldığını açıkladı.

"SOKAK HAYVANLARI TOPLANMIYOR, BU GÖREVİ HAKKIYLA YAPMAYANLAR VAR"

2 müfettişin görevlendirildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, "Sokak hayvanları toplanmıyor. Bu görevi hakkıyla yapmayanlar var. Sokak hayvanlarıyla ilgili-mış gibi yaparak süreci yönetemeyiz. Ya bu işi yapacaklar. Ben de hukuk bana ne hak veriyorsa yapacağım." dedi.

"Kurulacak komisyon şu şekilde çalışacak. Her ay sayı artmış mı bakılacak." diyen Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

Sokak hayvanları toplanmıyor. Bu görevi hakkıyla yapmayanlar var. Konya'daki bu acı olayda olduğu gibi daha önce pek çok şehirde bakanlık olarak şunu yaptık o gün müfettiş gönderdik. Bugün Konya'ya yaptığımız gibi. Onlara şunu söyledik, gidin buralara bakın bakanlık olarak belirlediğimiz kurallara uyuyor mu dedim. Benim evimde 3 tane kedim var, biz de hayvanları seviyoruz. Hepsinde çip var. Sokak hayvanları kanunu uygulamamız lazım. Can güvenliği toplantısı yapıyoruz.

Bundan sonra bütün vatandaşlarımıza söz veriyorum. 31 Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 50 şehrimizde de vatandaşlarımızın bizden istediği kanunların uygulanması için gerekenleri yapacağız. Sokak hayvanı, onların bizim bu insani ve vicdani duruşumuzla uygulamamız lazım.

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