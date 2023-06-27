Ali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı: Sürücülere dikkatli olun dedi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram nedeniyle şehir dışına çıkan sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram nedeniyle mesaj yayınladı.

Yerlikaya mesajında şehir dışına çıkan sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, her bayram olduğu gibi bu bayramda da kapıların birliğe, kardeşliğe ve huzura açılmasını temenni etti.

"Türkiye Yüzyılı kardeşlik temelleri üzerinde yükselecektir"

Bayramların gönüllerin imar seferberliği olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

Öksüzler, yetimler, depremin yıktığı gönüller bizdendir. Biz de onlardanız, çünkü kurban kardeşliktir, cömertliktir, bir olmak, birlik olmaktır. Türkiye Yüzyılı işte bu kardeşlik temelleri üzerinde yükselecektir.

"Huzur ve güven içerisinde nice bayramlara"