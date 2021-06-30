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    Ali Yerlikaya'dan mesai saati paylaşımı

    Mesai saatleri konusunda hatırlatma yapan İstanbul Valisi Yerlikaya, "1 Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz" dedi.
    • AA
    • 30.06.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 13:31
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    Ali Yerlikaya'dan mesai saati paylaşımı

    Türkiye, 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme dönemine geçiyor.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacağını hatırlattı.

    Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "NORMALLEŞME DÖNEMİNE GEÇİYORUZ"

    "Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik. Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır."

    Ali Yerlikaya dan mesai saati paylaşımı #1

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