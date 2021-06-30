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- Ali Yerlikaya'dan mesai saati paylaşımı
Ali Yerlikaya'dan mesai saati paylaşımı
Mesai saatleri konusunda hatırlatma yapan İstanbul Valisi Yerlikaya, "1 Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz" dedi.
- AA
- 30.06.2021 - 12:55
- Güncelleme : 30.06.2021 - 13:31
Türkiye, 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme dönemine geçiyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacağını hatırlattı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"NORMALLEŞME DÖNEMİNE GEÇİYORUZ"
"Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik. Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır."