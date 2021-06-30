Ali Yerlikaya'dan mesai saati paylaşımı

Mesai saatleri konusunda hatırlatma yapan İstanbul Valisi Yerlikaya, "1 Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz" dedi.

Türkiye, 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme dönemine geçiyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacağını hatırlattı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"NORMALLEŞME DÖNEMİNE GEÇİYORUZ"

"Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik. Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır."