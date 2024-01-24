Ali Yerlikaya'dan Narkogüç-45 operasyonu paylaşımı! 109 kilo uyuşturucu ele geçirildi Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen Narkogüç-45 operasyonu kapsamında çok sayıda maddeye el konuldu.

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ensonhaber.com

Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Güvenlik güçleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar düzenleniyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir yeni operasyonu daha paylaştı.

"Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen “NARKOGÜÇ-45” Operasyonunda 109 kilogram Kokain ele geçirildi.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ister ulusal ister uluslararası olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye, onlara hayatı zehretmeye kararlıyız."

"67 paket halinde toplam 109 kilogram kokain ele geçirildi"

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Kocaeli Eminiyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan adli projeli dosya kapsamında; Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan organizasyonlara yönelik yürütülen ortak çalışma sonucu; Edirne’de yakalanan bir çekici ve bir dorsede yapılan aramada 67 paket halinde toplam 109 kilogram kokain ele geçirildi.

"madde nakli ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı"