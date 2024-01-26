Ali Yerlikaya'dan narkotikle mücadele paylaşımı: 49 zehir taciri yakalandı İstanbul'da harekete geçen güvenlik güçleri, Bağcılar merkezli "NARKOGÜÇ-47” operasyonu gerçekleştirdi. Baskında kapsamında yakalanan 49 kişiden 43'ü tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Yurdun dört bir yanında yürütülen operasyonlar ile zehir tacirlerinin sonu getiriliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'dan başarılı bir çalışmayı daha aktardı.

İstanbul'da 43 kişi tutuklandı

Buna göre; İstanbul’da sokak satıcısı (torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik Bağcılar merkezli gerçekleştirilen Narkogüç-47 operasyonu kapsamında 49 şüpheli zehir taciri yakalandı. Bunlardan 43’ü tutuklandı.

Ayrıca Arnavutköy ilçesinde 1 araçta yapılan aramada 160,5 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1’i yabancı uyruklu 2 zehir taciri yakalandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında şu cümleleri aktardı;

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.

Ele geçirilenler

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Uyuşturucu veya uyarızı madde ticareti yaptığı tespit edilen torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli düzenlenen operasyonda; Gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda marihuana, metamfetamin, bonzai, eroin, uyuşturucu hap, hassas teraziler, tabanca, muhtelif miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

"Zehir tacirlerine hayatı dar edeceğiz"