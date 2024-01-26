Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
Yurdun dört bir yanında yürütülen operasyonlar ile zehir tacirlerinin sonu getiriliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'dan başarılı bir çalışmayı daha aktardı.
İstanbul'da 43 kişi tutuklandı
Buna göre; İstanbul’da sokak satıcısı (torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik Bağcılar merkezli gerçekleştirilen Narkogüç-47 operasyonu kapsamında 49 şüpheli zehir taciri yakalandı. Bunlardan 43’ü tutuklandı.
Ayrıca Arnavutköy ilçesinde 1 araçta yapılan aramada 160,5 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1’i yabancı uyruklu 2 zehir taciri yakalandı.
Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında şu cümleleri aktardı;
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.
Ele geçirilenler
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Uyuşturucu veya uyarızı madde ticareti yaptığı tespit edilen torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli düzenlenen operasyonda; Gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda marihuana, metamfetamin, bonzai, eroin, uyuşturucu hap, hassas teraziler, tabanca, muhtelif miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.
"Zehir tacirlerine hayatı dar edeceğiz"
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sonucu; Arnavutköy ilçesinde 1 araçta yapılan aramada; 160,5 kg metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
Zehir tacirlerine hayatı dar edeceğiz. Uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek.
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