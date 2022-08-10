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    Ali Yerlikaya'dan perşembe günü için sel uyarısı

    İstanbul'da turuncu uyarı ile beklenen sağanak yağış kendisini gösterdi. Vali Yerlikaya ise yarın yağışların artacağı konusunda vatandaşı uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 14:02
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    Ali Yerlikaya'dan perşembe günü için sel uyarısı

    Megakent İstanbul için yağış alarmı verildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde perşembe akşamına kadar yağış uyarısında bulunmuştu.

    Bugün farklı bölgelerde kendini göstermeye başlayan yağışlar Avcılar'da su baskınları oluştururken, perşembe günü için dikkat çağrıları yapıldı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı bir kez daha uyardı.

    "Gök gürültülü sağanak"

    Vali Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, Perşembe(yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakasında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.


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