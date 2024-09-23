Ali Yerlikaya'dan polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'yle ilgili iddiaya sert yanıt

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İstanbul Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezinde görevli polis memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti (19) adlı şüphelinin yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu şehit oldu...

Olay sonrası saldırgan Yunus Emre Geçti, emniyetten adliyeye siyah poşet giydirilerek kadın polisler tarafından Hayvan Büro Amirliği’nin aracının arkasına bindirilerek sevk edildi..

Olay sonrası sosyal medyada saldırgana siyah poşet giydiren polislere soruşturma açıldı iddiası ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ALÇAKÇA BİR YALANDIR, HERHANGİ BİR SORUŞTURMA AÇILMAMIŞTIR"

"Alçakça bir yalandır" vurgusunda bulunan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar ALÇAKÇA BİR YALANDIR



Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir SORUŞTURMA AÇILMAMIŞTIR



Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.