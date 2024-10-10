Haber Merkezi

Van'da üniversite okuyan Rojin Kabaiş, kaldığı yurttan çıktı ve 13 gündür geri dönmedi.

21 yaşındaki Rojin'i bulmak için bölgeye gelen ekipler her yerde didik didik arama yapıyor ancak Rojin'den henüz bir haber yok.

X hesabından konuya dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da çalışmalara dikkati çekerek, önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Yerlikaya, Rojin'in başörtüsünün Van Gölü kıyısında bulunduğunu söyledi ve devam eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"350 SAATLİK KAYIT İZLENDİ"

27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da bulunan KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın arama çalışmaları devam etmektedir.



Konu ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı birimlerden özel ekipler kurulmuştur. Ekiplerimiz tarafından Üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş- gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir.

"TÜM DELİLLER VAN JANDARMA KRİMİNAL BAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ"

Bardakçı ve Çitören Mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır.



Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı’na gönderilmiştir.

"50 EKİP VE 250 PERSONEL"

Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan dip taraması yapmak için Çanakkale İlimizden sonar cihazı getirilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır.



İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere Dalgıç, Arama Köpekleri, Drone, Bot/ Gemi, Helikopter, İtfaiye Aracı, Mobil Radar Cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapmış; müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanları 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esaslı incelenmektedir.

"ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRMEKTEDİR"

Rojin Kızımızı bulmak için arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Rojin Kabaiş'in yurttan ayrıldığı son görüntüler ortaya çıktı.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Kabaiş'in, tek başına sahil yolunda yürüdüğü görüldü.