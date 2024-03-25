Ali Yerlikaya'dan seçim güvenliği açıklaması: 594 bin personel görevlendirildi 31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin alınan tedbirleri açıklayan Bakan Ali Yerlikaya, toplam 594 bin personelin görev alacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimler için son haftaya girildi.

Seçmende ve adaylarda heyecan dorukta...

Sahada son çalışmalar yapılırken güvenlik güçleri de aylar öncesinden seçim gününe ilişkin çalışmalara başladı.

Bu kapsamda 31 Mart'ta güvenliğin sağlanması ve herhangi bir taşkınlığa geçit verilmemesi adına görevlendirmeler yapıldı.

Bakan Yerlikaya, seçim güvenliği toplantısına katıldı

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, bugün seçim güvenliği toplantısına katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Ali Yerlikaya, seçim gününe ilişkin sahada bulunacak ekip sayısını açıkladı.

"Toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi"

Yerlikaya, yapılacak çalışmalara ilişkin şu bilgilendirmede bulundu.

"Seçim güvenliği kapsamında 324 bin emniyet genel müdürlüğü, 197 bin jandarma genel komutanlığı 2 bin 850 sahil güvenliği komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 187 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi.

Ayrıca kolluk birimlerimize ait helikopterlerimizi uçaklarımızı, İHA/İKÜ'larımızı, göreve hazır vaziyette bulunduruyoruz."