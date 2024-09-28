Ali Yerlikaya'dan şehit ailesine taziye: Kızımıza sözümüz var Görevi sırasında vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’ın baba evi ve eşi polis memuru Semih Yılmaz’ın evini ziyaret ederek taziyede bulun İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Son derece metin bir anne ve baba görmekten dolayı mutluyum. " dedi.

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İHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Sivas’ta basına kapalı şekilde gerçekleştirilen İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Sonrasında ise, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde görevi sırasında vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’ın baba evi ve eşi polis memuru Semih Yılmaz’ın evini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Yerlikaya, taziye sonrası basın açıklaması yaptı.

"'VATAN SAĞOLSUN' SÖZÜ DİLLERİNDEN DÜŞMÜYOR"

Suç ve suçlularla mücadelelerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya şu açıklamalarda bulundu:

Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Son derece metin bir anne ve baba görmekten dolayı mutluyum.



‘Vatan sağolsun, vatan sağolsun, vatan sağolsun’ sözü dillerinden düşmüyor. Böyle anne ve babalar, böyle evlatlar yetiştirdiği sürece, Allah’ın izni ile devletimiz, milletimiz her zaman bir, beraber, kardeşliğimizin de daim olacağına ben inanıyorum.

"DURMAYACAĞIZ, DURAKSAMAYACAĞIZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız da Mehmet abiyle ve anneyle taziye için görüştüler. Tüm aziz milletimize şunu söylemek istiyorum. Şeyda kızımıza gerçekten çok üzüldük, ciğerimiz yandı.



Suç ve suçlularla mücadele, hiçbir zaman durmadan, duraksamadan, İçişleri Bakanlığı olarak, 600 bin kahraman mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Durmayacağız, duraksamayacağız. Terörün her türlüsüyle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu ve zehir tacirleriyle, bunlarla mücadelemiz hiçbir zaman bitmeyecek.

"ADALETE TESLİM ETMEKTE KARARLIYIZ"

Şehit polis Şeyda Yılmaz’a söz verdiklerini belirten Yerlikaya, sözlerine şu ifadeler ile devam etti:

Biz milletimize söz verdik, kim suç işlemekte kibirleniyorsa, kendini milletimizin iradesinden daha üstün görüyorsa, hiç kusura bakmasınlar, onları polisimle, jandarmamla, sahil güvenliğimle yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız.



Bugüne kadar bunu yaptık bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin huzuru için gece gündüz demeden uğraşıyoruz, gayret ediyoruz.

"ŞEHİT KIZIMIZA SÖZÜMÜZ"

Benim milletim, benim insanlarım huzuru hak ediyor çünkü iyi niyetini, hayır duasını başta Mehmetçik olmak üzere hiç eksik etmiyor. Hep diyor ki ‘Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizinle beraberiz’ diyor.

İçişleri ailemizdeki 600 bir arkadaşımızla beraber sizin desteğiniz ve hayır dualarınıza layık olmak, sizin huzurunuz için mücadelede durmadan duraksamadan devam edeceğiz.



Şehit kızımıza sözümüz, suçlularla, organize suçlarla mücadelemiz onun duası, onun da şefaatiyle hiç durmadan devam edecektir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)