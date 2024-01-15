Ali Yerlikaya'dan şehit ocağında taziye paylaşımı: Tek tek hesap soracağız... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraşlı şehit Emrullah Gülmez'in ailesini ziyarete gitti. Buradan paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Şehidimizin kanı yerde kalmayacak" notunu düştü.

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Pençe Kilit Harekat bölgesinde 9 kahraman Türk askeri şehit oldu.

Üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerce çıkan çatışmada şehadet makamına erişen bir kahraman da Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez.

Şehidin naaşı memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi.

Burada düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilen Emrullah Gülmez’in, şehit olduğu günden 5 gün sonra 23. yaşına basacağı öğrenildi.

Şehit ateşi Gülmez'in baba ocağına düşerken, acılı anne, baba ve 7 kardeş gözyaşlarına boğuldu.

Ali Yerlikaya taziyeye gitti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, taziyede bulundu.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine giden Yerlikaya, Şehit Emrullah Gülmez’in ailesini ziyaret etti.

Ali Yerlikaya ziyareti ile ilgili şu notları düştü;

Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in kıymetli ailesine, baba ocağı Kahramanmaraş Göksun’da taziye ziyaretinde bulunduk.



Kahraman şehidimizin babası Hasan ağabeyimiz, annesi Dürdane ablamız ve 7 kardeşiyle birlikte cennet mekan Emrullah’ımız için dua ettik.



Şehidimizin makamı âli olsun.

"Tek tek hesap soracağız, kanı yerde kalmayacak."