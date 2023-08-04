Ali Yerlikaya'dan siber suçlarla mücadele paylaşımı: 219 kişi tutuklandı

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Vatandaşları farklı vaatlerle dolandırarak ağlarına düşürenlerin önüne geçmek için her türlü önlem alınıyor.

Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların yanı sıra güven kazanarak ağlarına düşüren şüpheliler de vatandaşların iyi niyetlerini kullanıyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin siber suçlarla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerince yapılan son operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, son 60 günde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaya yer verdi.

Söz konusu paylaşımda, şu bilgiler aktarıldı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca toplam 168 operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlarda 219 kişi tutuklandı.



Ödeme, bilişim ve bahis suçlarına karşı 113 operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlarda 219 kişi tutuklandı.



Çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına karşı 55 operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda 17 kişi tutuklandı.



Sanal devriyelerimiz 10.722 suç unsuru paylaşım tespit etti. Suç gelirleri ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu 661.537.263 TL para ve mal varlığına el konuldu.



Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ VE SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ.



Emniyet güçlerimiz sanal dünyada da suç ve suçluların karşısındadır.