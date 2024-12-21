Ali Yerlikaya'dan 'Suriyeli' değerlendirmesi: 124 bin 325 kardeşimiz vatanlarına geri döndü

DHA

AK Parti Selçuklu Teşkilatı 8'inci Olağan Kongresi düzenlendi...

Kongreye katılan İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, partililerle bir araya geldi.

Burada değerlendirmelerde bulunan Bakan Yerlikaya, Suriye'de yaşananlara değindi.

"DÜN DE BUGÜN DE ENSAR-MUHACİR KARDEŞLİĞİ ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ"

Suriye'de yönetimin değişmesiyle ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin sayısının arttığını belirten Bakan Yerlikaya, devamında şöyle konuştu:

Herkes gördü, Türkiye'nin büyüklüğünün sadece ülke sınırlarıyla sınırlı olmadığını. Türkiye, barışın ve kardeşliğin teminatıdır. Türkiye, adaletin ve merhametin timsalidir. Tarih boyunca zalimin karşısında, mazlumun yanında durduk. Zulümden kaçanlara kucak açtık. Dün de bugün de ensar-muhacir kardeşliği anlayışıyla hareket ediyoruz. Savaşların, yıkımların ve zulümlerin pençesinden kaçan kardeşlerimize kucak açmak, tarihimizin, medeniyetimizin gereğiydi. Şimdi vatanlarına dönmek isteyen Suriyelilere yardımcı olmak da kardeşliğimizin gereğidir. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra 'Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler' artmaya başladı.

"HUZURUN ANAHTARI ASAYİŞTEN GEÇER"

"Bu yıl 9 Aralık tarihine kadar 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndü." diyen Bakan Yerlikaya, devamında sözlerini şöyle sürdürdü: