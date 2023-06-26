Ali Yerlikaya'dan terör çıkışı! Kararlılıkla devam edeceğiz... Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "PKK elebaşı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini aktardı.

ensonhaber.com Türk Silahlı Kuvvetleri hain teröristlerin ensesinde. Sınır içi ve sınır ötesi harekatlarına hız kesmeden devam eden kahraman askerler, terörün kökünü kazımakta kararlı. Farklı harekat bölgelerinde gece gündüz demeden vatan mücadelesi veren askerler, her yeni günde göğüs kabartıyor. Hainlerin inlerini mezarlarına çeviren askerler davalarından dönmeyecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından konuya dair bir paylaşımda bulundu. "Terörle mücadele etmeye devam edeceğiz" Ali Yerlikaya şu ifadeleri aktardı; PKK elebaşı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.