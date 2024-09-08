Ali Yerlikaya'nın Narin Güran paylaşımındaki dikkat çeken detay! Narin Güran'ın kaybolduğu süreçte aileyle ilgili çok fazla şüphe vardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı haberi verdiği mesajda aileye başsağlığı dilememesi dikkat çekti.

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Haber Merkezi

8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Narin'in cansız bedeni, köye sadece 1 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın ailesiyle ilgili çok fazla şüphe gündeme geldi.

Narin Güran'ın ağabeyinin kolunda diş ısırıkları görüldü. Gözaltına alınan ağabey, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Büyük acı yaşayan anneyle ilgili de çeşitli iddialar gündeme geldi. Buna göre; anne Güran, WhatsApp'taki birçok mesajını silmişti.

Okların işaret ettiği aileden bir başka isim ise Narin'in amcası.

Aracında Narin Güran'a ait DNA izleri bulunan amca Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narin'in ailesi, tutuklanan amcayı cezaevinde ziyaret ederek moral verdi.

Yaşanan tüm süreç, ailenin bir şeyleri sakladığı yönünde şüpheleri artırıyordu.

İÇİŞLERİ BAKANI'NIN ACI HABERİ VERDİĞİ PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı haberi verdiği paylaşımdaki detay bu şüpheleri daha da artırdı.

X hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu.



Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun.

Paylaşımda Güran ailesine başsağlığı mesajının olmaması, aile üzerindeki şüphelerin artmasına neden oldu.

DNA İZLERİ NEREDE BULUNDU

Öte yandan; Narin Güran'ın amcasının aracında DNA izlerinin çıkmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Narin'in DNA izleri aracın koltuğunun altında bulundu.

3 FARKLI İFADE

Tutuklanan amcanın; jandarmaya, savcıya ve hakime üç farklı ifade verdiği öğrenildi.