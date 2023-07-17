Ali Yerlikaya'nın selin vurduğu Karabük'te gurbetçi vatandaş ile diyaloğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden önemli ölçüde etkilenen kentte incelemelerde bulundu. Burada bir gurbetçi, sel sonrası Türkiye’de hayatın hızlıca normale döndüğünü söyledi.

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İHA

Türkiye bir yandan yüksek sıcaklıklarla mücadele ederken, bir yandan da sel felaketiyle karşılaştı.

Sağanak yağış Karadeniz Bölgesi'nde hayatı adeta olumsuz etkiledi.

Selden en çok etkilenen Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Ordu, Zonguldak, Kastamonu, Çorum ve Erzincan oldu.

Kuvvetli sağanak yağış sonrası nedeniyle dereler taşıp heyelanlar meydana gelirken bazı illerimizde sel felaketi meydana geldi.

Kentte yollar çöktü

Karabük’te iki gün boyunca devam eden sağanak sonrası derelerin taşmasıyla Yenice, Yazıköy ve İncebacaklar mahallelerinde su baskınları yaşandı.

Derelerin yanında bulunan bahçeler su altında kaldı.

Karabük-Yenice ve Zonguldak -Karabük kara yolunun Kalabaklı mevkii, sel nedeniyle yolda yaşanan çökmelerin ardından ulaşıma kapatıldı.

Ardından ekipler harekete geçerek bölgede çalışmalara başladı.

Bakan Yerlikaya sel bölgesine gitti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Yenice ilçesinde sel afetinden zarar gören Şeker Kanyonu’nda incelemelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya, kendisini karşılayanlar arasında bulunan bir gurbetçi vatandaş ile sel diyaloğu yaşadı.

'Türkiye'de sel sonrası hayat hızlıca normale döndü'

Gurbetçi vatandaş Almanya’da yaşanan sel afetinin ardından hala güçlükle toparlanıldığını ancak Türkiye’de sel sonrası hayatın hızlı bir şekilde normale döndüğünü söyledi.

Gurbetçi vatandaş Türkiye’de çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğine dikkat çekti.