Ali Yerlikaya'nın Tunceli paylaşımı: Cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim oluyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terörün bitme noktasına geldiğinin altını çizerek, "Bir zamanlar adı terörle anılan Munzur'da artık rahatın sesi hakim" ifadelerini kullandı.

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Güvenlik güçleri terör ile mücadele etmeye kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarla hain terör örgütü üyelerinin inlerine girilerek tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Yurdun dört bir yanında huzur ve güvenlik sağlanıyor

Artık huzur ve güvenin hakim olduğu bölgeler ise turizme kazandırılıyor.

Bu bölgelerden biri ise Tunceli...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından keman çalan bir öğretmeni paylaşarak kentte terörün bitme noktasına geldiğini belirtip, huzur ve güvenliğin sağlandığının altını çizdi.

"Cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim oluyor"

Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Burası Tunceli, Munzur Çayı… Bir zamanlar adı terörle anılan Munzur'da artık rahatın sesi hakim. Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Çit Munzur Çayı'nın orta kemanıyla bestesini çalıyor. Terörün bitme noktası geldiğinde, cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim oluyor. Kapalı yaylada kalmak, çaylar, dereler özgürce akmaya devam ediyor. Tam da olması gerektiği gibi… Çünkü Aziz Milletimizin her şeyin en güzeline layık..."