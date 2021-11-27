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    Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı 17.3'lere geriledi

    Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanırken, eskiden su dolu alanlar şimdilerde keçilere mera alanı oluyor.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 12:58
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    Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı 17.3'lere geriledi

    İstanbul'un barajlarında bugünkü doluluk oranı, İSKİ verilerine göre yüzde 41.44 olarak kayıtlara geçti.

    Son bir hafta içinde de barajlardan 5 milyon 82 bin metre küp su eskildi.

    İstanbul'da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biri ise Alibeyköy barajı oldu.

    BALIKLARIN YERİNİ KEÇİLER ALDI

    Alibeyköy barajında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 17.03 olarak ölçüldü. Barajın eskiden suyla dolu balıkların yüzdüğü alanlarda artık keçilerin otladığı meralar haline geldi.

    Alibeyköy Barajı nda doluluk oranı 17.3 lere geriledi #1

    SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİ

    Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 15.6'ya gerilemişti. Bu rakam son 10 yılın en düşük oranı olarak tarihe geçmişti.

    İKİ BARAJ GÖLÜ DE KURUMAYA BAŞLADI

    İstanbul'a su sağlayan barajlardan Kazandere ve Papuçdere barajları da adeta kurudu. Kazandere barajında doluluk oranı 4.62'ye, Papuçdere barajında yüzde 2.77'ye kadar geriledi.

    Alibeyköy Barajı nda doluluk oranı 17.3 lere geriledi #2

    DOLULUK ORANI EN YÜKSEK BARAJ ÖMERLİ

    İstanbul'un doluluk oranı en yüksek baraj gölü ise Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 67.49 olarak ölçüldü.

    Öte yandan İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl nisan ayında yüzde 80.82 olan doluluk oranı daha sonra düşmeye başlamıştı. Son on yılda ölçülen bu tarihteki doluluk oranı 2015 yılında yüzde 64.1 olarak kayıtlara geçmişti.

    Alibeyköy Barajı nda doluluk oranı 17.3 lere geriledi #3

    Alibeyköy Barajı nda doluluk oranı 17.3 lere geriledi #4

    Alibeyköy Barajı nda doluluk oranı 17.3 lere geriledi #5

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