Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
618.064
0.59%
BTXN Coin
39.29
0.12%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi yükselince atılan çöpler ortaya çıktı

    Yağışların etkisiyle Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80.69'a ulaşırken, su seviyelerinin artmasıyla kıyılarda bulunan çöpler tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı.
    • DHA
    • 20.03.2022 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi yükselince atılan çöpler ortaya çıktı

    İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı.

    YAĞIŞLARIN ETKİSİYLE BARAJLARIN DOLULUK ORANI ARTTI

    2021 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülmüştü. İstanbul'da birbiri ardına etkili olan  yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti.

    İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 87.11 olarak ölçüldü.

    SU SEVİYESİNDEKİ YÜKSELİŞ KİRLİLİK SORUNUNU ORTAYA ÇIKARDI

    İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80.69  olarak ölçüldü.

    Yaklaşık 4 ay önce doluluk oranı yüzde 17.03 olarak ölçülen Alibeyköy barajında su seviyesindeki hızlı yükseliş, beraberinde bir kirlilik sorunu ortaya çıkardı.

    Kıyılarda piknik yapan vatandaşlar tarafından bırakılan çöpler suların yükselmesiyle yüzmeye başladı.

    ISTRANCA VE KAZANDERE BARAJ GÖLÜ HAVZALARINDA DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI

    Su havzasında bulunan çöpler rüzgarında etkisiyle Sultangazi ilçesinde bulunan tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı.

    İstanbul'da Istranca ve Kazandere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 100 ulaştı.

    Alibeyköy Barajı nda su seviyesi yükselince atılan çöpler ortaya çıktı #1

    İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

    İstanbul'da doluluk oranı en az olan baraj ise yüzde 61.09  ile Sazlıdere barajı oldu.

    İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;

    ALİBEYKÖY                                        Yüzde 80.69
    BÜYÜKÇEKMECE                              Yüzde 88.62
    DARLIK                                                Yüzde 96.99
    ELMALI                                                Yüzde 95.83
    ISTRANCALAR                                   Yüzde 100
    KAZANDERE                                      Yüzde 100
    ÖMERLİ                                               Yüzde 91.17
    PAPUÇDERE                                      Yüzde 96.02
    SAZLIDERE                                        Yüzde 61.09
    TERKOS                                              Yüzde 83.02

    Alibeyköy Barajı nda su seviyesi yükselince atılan çöpler ortaya çıktı #2

    Alibeyköy Barajı nda su seviyesi yükselince atılan çöpler ortaya çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Trmedia

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Ersun Yanal: Altay Bayındır, Casillas'a benziyor
    Futbol

    Ersun Yanal: Altay Bayındır, Casillas'a benziyor

    Lavrov: Şartlarımız kabul edilirse operasyon sona erebilir
    Dünya

    Lavrov: Şartlarımız kabul edilirse operasyon sona erebilir

    Görüş Bildir