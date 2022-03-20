Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi yükselince atılan çöpler ortaya çıktı

Yağışların etkisiyle Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80.69'a ulaşırken, su seviyelerinin artmasıyla kıyılarda bulunan çöpler tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı.

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı.

YAĞIŞLARIN ETKİSİYLE BARAJLARIN DOLULUK ORANI ARTTI

2021 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülmüştü. İstanbul'da birbiri ardına etkili olan yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti.

İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 87.11 olarak ölçüldü.

SU SEVİYESİNDEKİ YÜKSELİŞ KİRLİLİK SORUNUNU ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80.69 olarak ölçüldü.

Yaklaşık 4 ay önce doluluk oranı yüzde 17.03 olarak ölçülen Alibeyköy barajında su seviyesindeki hızlı yükseliş, beraberinde bir kirlilik sorunu ortaya çıkardı.

Kıyılarda piknik yapan vatandaşlar tarafından bırakılan çöpler suların yükselmesiyle yüzmeye başladı.

ISTRANCA VE KAZANDERE BARAJ GÖLÜ HAVZALARINDA DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI

Su havzasında bulunan çöpler rüzgarında etkisiyle Sultangazi ilçesinde bulunan tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı.

İstanbul'da Istranca ve Kazandere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 100 ulaştı.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da doluluk oranı en az olan baraj ise yüzde 61.09 ile Sazlıdere barajı oldu.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;

ALİBEYKÖY Yüzde 80.69

BÜYÜKÇEKMECE Yüzde 88.62

DARLIK Yüzde 96.99

ELMALI Yüzde 95.83

ISTRANCALAR Yüzde 100

KAZANDERE Yüzde 100

ÖMERLİ Yüzde 91.17

PAPUÇDERE Yüzde 96.02

SAZLIDERE Yüzde 61.09

TERKOS Yüzde 83.02