3 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini itiraf etmesinin ardından sosyal medyada gündem olan Alihan Şimşek kimdir? Sapık Alihan olayı nedir, tutuklandı mı?

Dün akşam saatlerinde sosyal medya platformu Twitter'da, insanları şoke eden bir olay yaşandı.

Alihan Şimşek adlı şahıs hakkında paylaşılan videoda, Şimşek'in küçük bir çocuğa tecavüz ettiğini anlattığı görüldü. Bu videonun dolaşıma girmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları adeta ayağa kalktı.

Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a alçakça hakaretler eden Alişan Şimşek için tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, #SapıkAlihanTutuklansın etiketini kullanarak tepkilerini dile getirdi.

Peki, Alihan Şimşek kimdir? Twitter'da TT olan Sapık Alihan tutuklandı mı? İşte detaylar..

ALİHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Şahıs hakkında henüz fazla bir bilgi bulunmazken sosyal medyada paylaşılan videolardan birinde, 20 yaşında olduğunu söylediği görülüyor.

SAPIK ALİHAN OLAYI NEDİR?

Adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen şahsın Youtube kanalı üzerinden paylaştığı videoların içeriği, insanların kanını dondurdu.

Milyonlarca kişi Alihan Ş. için Twitter'da, #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Paylaştığı videolarda şahsın Türk bayrağını yırttığı ve vahşice katledilen Özgecan Aslan hakkında sapıkça ifadeler kullandığı görüldü.

Bilgisayar ekranına korkunç bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan’ın fotoğrafını yerleştiren ve bu anları kayda alan şüpheli, “Sana ben tecavüz edecektim” dedi. Şüpheli elinde bulunan Türk bayrağını da paramparça etti.

Tekrardan Özgecan’ın fotoğrafına dönen şüpheli, “Keşke o adamın yerinde ben olsaydım. Kıyak adamdı, tanıyordum” dedi.

Son olarak Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edip fotoğrafını yaktığı anları paylaşan şüpheli, ardından kaydını durdurdu.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Büyük tepki toplayan şahıs, bir videosunda da 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Canlı yayın olduğu anlaşılan videoda şüpheli, “4 yıl oldu, tatile gitmiştik. Çikolata vereceğim diyerek kandırmıştım. Orada bir kümesleri vardı, eski eşyalarını koyuyorlardı. Orada tecavüz etmiştik. Ondan sonra çikolata vermiştim, zaten anlamıştı.” ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Durumun gerekli mercilere bildirilmesi üzerine harekete geçen polisler, şüpheli Alihan Şimşek’i gözaltına aldı.