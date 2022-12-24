Alinur Aktaş: CHP'li belediyelerin bütçe iddiası yalan

CHP'li belediyelerin hükümetin AK Partili belediyelere ayrıcalık tanıyor iddiasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilen belediyelerde, hizmet kalitesi düştükçe belediye bütçesini konu alan iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Birçok defa belediyelere ayrılan bütçenin yetersiz olduğu iddiaları dillendirilirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan konuya ilişkin net bir yanıt geldi.

Aktaş, Haber7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli ile yaptığı mülakatta, ortaya atılan söz konusu iddiaların bir yalan olduğunu söyledi.

Milletin algı çalışmaları ile yanıltılmaya çalışıldığını belirten Aktaş, belediyelerini devletten aldığı vergi payı ve iller bankası payının nüfusuna ve yüz ölçümüne göre olduğunu söyledi.

“İstanbul Bursa’nın tam beş katı”

Aktaş, Ateşli tarafından yöneltilen “CHP’li belediyeler belediyelere ayrılan bütçeden çok dert yakınıyorlar. Sizin bu konuda yaklaşımınız nedir?” sorusuna şu ifadeler ile yanıt verdi:

“Tüm samimiyetimle söylüyorum yalan. İddia ediyorum yalan. Bunu çok net bir şekilde söylerim. Bakın eğer belediyenin gelirleri olarak bakarsanız ben İstanbul örneğini vermek istiyorum. Bir belediyenin devletten aldığı vergi payları ve iller bankası payları ağırlıklı nüfusuna göre ve bir miktarda yüzölçümüne göredir. İstanbul Bursa’nın tam beş katı. Eğer bu manada bir şey olacaksa İstanbul’un gelirinin Bursa’nın gelirinden 5 katı olması lazım. Ya da bizim onun gelirinin 5’te 1’i olması gerekir. Biz yedi buçukta biriyiz. Bizim durumumuz dezavantajlı.





“Şirket merkezleri İstanbul’da olduğu için İstanbul’un geliri daha fazla”

Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettik. Cumhurbaşkanımızın çok net bir açıklaması oldu. Bu önceden de böyleydi. Malum şirket merkezleri birçok firmanın İstanbul’da olduğu için İstanbul’un geliri daha fazla.

“Sayın Cumhurbaşkanımızı taraflı olmakla itham ediyorlar”

Sayın Cumhurbaşkanımız o belediyeler CHP’li olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımızı taraflı olmakla itham ediyorlar ya, aksine tarafsızlığın alası var burada. Gerçekten müthiş pozitif bir yaklaşım var burada. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘değişmeyecek aynı şekilde devam edecek’ dedi.

“İzmir bizim yüzde 50 büyüğümüz, Ankara bizim iki katımız, İstanbul bizim 5 katımız”

Ben şunu ifade ettim, Sayın Cumhurbaşkanım havası kirleniyor veya yolunu, altyapısını kullanıyor. Nihayetinde vergisini vermedi diye mi bizim suçumuz? Alakası yok. Sakarya bizim kişi başı gelir sıralamasında 30’ncu sırada. Bu manada bir ağlama duymazsınız. Ben Türkiye’nin 4’üncü büyükşehir belediyesiyim. Gelirde 4’üncü olmam lazım değil mi? Fakat kişi başı payda 18’inci sıradayım. Ama biz bunu hiçbir zaman polemik konusu yapmıyoruz. Bakın iddia ediyorum çok iddialı bir şey söyleyeceğim. İzmir bizim yüzde 50 büyüğümüz, Ankara bizim iki katımız, İstanbul bizim 5 katımız. Kesinlikle Ankara ve İzmir’den çok daha fazla hizmet vardır burada.

“Algıyla maalesef milletimizi yanıtlamaya çalışıyorlar”

Üç buçuk yılı tek tek dökerim. Asfaltıyla, altyapısıyla, üstyapısıyla; sosyal tesisiyle, spor tesisiyle, restorasyonuyla. İstanbul’da da kişi başlı kıyasladığınızda kesinlikle misli misli fazladır. Beş katı oranla gittiğinizde kesinlikle fazladır. Dediğim gibi biz çalışıyoruz, üretiyoruz. Aynı zamanda gönül belediyeciliği yapmaya çalışıyoruz. Onlarsa bu algıyla maalesef milletimizi yanıtlamaya çalışıyorlar.”