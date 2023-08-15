Alinur Aktaş, davadan kazandığı tazminatla deprem bölgelerinde döner ikram etti Sosyal medya üzerinden kendisine gelen hakaret içerikli paylaşımları dava eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, kazandığı tazminatı Malatya ve Adıyaman'da depremzedelere döner ikramında bulunarak kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Şehrine verdiği hizmetle öne çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez yürek ısıtan bir hareketiyle gündemde. Alinur Aktaş, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan hakaretlere karşı dava açtı. Davayı kazanan Aktaş, aldığı tazminatı ise hayır için kullandı. Tazminat, 6 Şubat tarihinde büyük deprem felaketinin etkilediği Adıyaman ve Malatya'da kullanıldı. Depremzedelere döner ikram edildi Alinur Aktaş, Adıyaman ve Malatyalı depremzedelere Bursa Döneri ikram etti. İkramdan tam olarak 20 bin depremzede faydalandı. Mobil mutfak araçlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, depremzedeler döner ikramının keyfini çıkardı. Dönerlerini alan depremzede çocuklar ise, "Teşekkür ederiz başkanım" notunu bıraktı.