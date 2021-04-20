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    Alinur Aktaş koronaya yakalandı

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 16:15
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    Alinur Aktaş koronaya yakalandı

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "HAMDOLSUN GENEL DURUMUM İYİ, EVDE İSTİRAHAT EDİYORUM"

    "Değerli hemşehrilerim, bugün yaptırdığım COVİD-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim."

    Alinur Aktaş koronaya yakalandı #1

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