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Alinur Aktaş koronaya yakalandı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
- İHA
- 20.04.2021 - 16:11
- Güncelleme : 20.04.2021 - 16:15
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"HAMDOLSUN GENEL DURUMUM İYİ, EVDE İSTİRAHAT EDİYORUM"
"Değerli hemşehrilerim, bugün yaptırdığım COVİD-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim."