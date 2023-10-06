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Türkiye tarihi bir seçim dönemi geçirdi.

Muhalefet yandaşı onlarca anket şirketi, muhalif partileri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyordu.

Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60'la seçileceğinden emin olanlar bile vardı.

Anket firmaları muhalefete hüsran yaşattı

Muhalefet oylarını şişiren anketçilerin gazı ile girilen iki seçim de muhalefet partileri büyük bir hüsranla seçimleri tamamladı.

Kamuoyunu yanıltan çoğu firma ise yaptıkları çalışmalardan ötürü hiçbir açıklamada bulunmadı.

Anket firmaları tekrar sahneye çıktı

Genel seçimlerde büyük yanılgı yaşayan anket firmaları ise yerel seçimler öncesi tekrar sahneye çıktı.

ORC Araştırma Şirketi, Bursa'da seçmenlere, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusunu sordu.

Anket sonuçları dikkat çekti

Cevaplarda Mustafa Bozbey yüzde 38.7, Alinur Aktaş yüzde 20.5, Mustafa Varank ise yüzde 10.4 olarak çıktı.

ORC'nin yaptığı bu anket çalışması Haber Global canlı yayınında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a soruldu.

"Anket şirketi sahibi benimle görüşmek istedi"

Soruya yanıt veren Başkan Alinur Aktaş, sahibinin mesaj atarak anket çalışmasıyla ilgili görüşmek istediğini, kendisinin de mesaja cevap vermediğini anlattı.

"Ciddi anketlerle sahanın nabzını sürekli tutarım"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş manipülatif anket çalışmasıyla ilgili şunları söyledi:

Bu anketi ben de gördüm. Şimdi canlı yayındayız bütün Türkiye bizi izliyor. Bu anket firması sahibi bana mesaj attı. Bir anketimizi var sizinle bunun için görüşmek istiyoruz, ben de sildim attım o mesajı. Ben tabi bilemiyorum ne görüşeceğini geçmişte de buna benzer şeyler yaşadık. Farklı anket firmaları anketler yaparlar buna saygı duyuyorum. Ben de ciddi anketler yaptırırım, sahanın nabzını sürekli tutarız hizmet bazlı olarak siyasi olarak değil. Belediye başkanından beklentiler, mahalle bazlı ilçe bazlı beklentiler, çalışmalarla ilgili haberdarlıklar birçok konuyu biz sorgularız. Devamlı bizim arkadaşlarımız sahayı tararlar.