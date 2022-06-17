Alinur Aktaş'tan 2023 seçimleri değerlendirmesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerini ilk turda kazanacağını söyledi.

Türkiye 2023 yılının haziran ayında yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

CHP'nin öncülüğünde kurulan Millet İttifakı ise seçimlere girecek adayını çok kısa bir süre kalmasına rağmen belirleyemedi. Partiler arasında ve parti içlerinde adaylık çekişmeleri var.

Gazeteci Adem Metan, YouTube kanalındaki "Peki Sonra?" programına bu hafta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı konuk aldı.

Yerelden genel siyasete birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Alinur Aktaş, 2023 seçimlerine ilişkin de değerlendirmeler yaptı.

Kapı kapı gezip heyecanımızı ortaya koyacağız

Adem Metan'ın "2023 seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki sorusuna yanıt veren Alinur Aktaş, şunları söyledi:

"2023, Cumhuriyet'in 100. yılı. 2023, 21 yılını iktidarda doldurmuş bir siyasi partinin seçimi. 2001 senesinde dönemin başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan'dı. Eğer bu ay 1,5 milyar dolar bize para gelmezse IMF'den işçi ve memur maaşlarını dağıtamayız dediğini bu millet biliyor.

Ben kapı kapı gezip bu heyecanımızı ortaya koyacağımızı ifade ediyorum. Cumhur İttifakı'nın bu konuda bir tereddütü yok.

Alinur Aktaş: 2023'te Recep Tayyip Erdoğan seçimleri ilk turda kazanacak VİDEO





Cumhurbaşkanımız ilk turda, çok daha rahat kazanacak

Samimiyetimle söylüyorum; Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle ilk turda seçilecek.

İki Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Birisi 51 küsür birisi 52 küsür.. Bu seçimin çok daha rahat kazanılacağını düşünüyorum.

Aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımızın karşısında.. Ben, vatandaşımızın, bir kuyumcu terazisi hassasiyetinde bunları ölçeceğine inanıyorum.

Vatandaşımızın 21 yıllık süresinde yapılan her şeyi göz önünden geçirip o şekilde sandığa gideceğine yürekten inanıyorum.

Adayın kim olacağı hiç önemli değil. Karşı taraf tartışıyor zaten. Bize düşen, anlatmak, ifade etmek, sabırla dinlemek. Israrla sahada olmak.. Biz hep sahadayız."

Bursa, Kılıçdaroğlu'nun içindeki yara

Alinur Aktaş'ın bu sözleri akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa hakkında yaptığı açıklamayı getirdi.

CHP Lideri, Bursa'daki seçimlerin kaybedilmesinin içinde "yara" olduğunu söylemişti.

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