Alişan, trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı

Kaza sonrası 5 kurban kestirip Darülaceze'ye bağışlayan Alişan, kaza yaptığı yolda kimsenin hız sınırına uymadığını söyleyerek kendini savundu.

Tatil için eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul'da İzmir'e giden Alişan, Manisa'da trafik kazası geçirdi.

Saruhanlı ilçesinden geçerken otobanda takla atan Alişan'ın 150 kilometre hızla gittiği jandarma raporuna yansıdı.

DARÜLACEZE'YE 5 KURBAN

Milyonluk aracının AKS'ının kopmasına anlam veremeyen Alişan, böyle bir araçtan sağ çıktığı için şükrettiğini söyledi ve 5 tane kurban kestirip Darülaceze'ye bağışladı.

"O OTOBANDA 150 KM HIZA ÇIKMADIM DİYEN VARSA.."

Twitter hesabından kazaya ilişkin açıklama yapan Alişan, hızlı gittiği yönündeki eleştirilere, "Bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun 150 km hıza çıkmadım diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim" diyerek yanıt verdi.

ALLAHIM DÜŞMANIMA YAŞATMASIN

Alişan şunları sölyedi:

"Ben alacağım dersleri bundan sonra ne yapmamam gerektiğini anladım ve beni arayan herkesi de uyarıyorum. Allahım düşmanıma bile yaşatmasın böyle bir şey. Herkesi kazadan beladan gözden korusun.





ÇOK ŞÜKÜR...

Biz ölümden döndük ve şükrediyoruz halimize. Evet araç önemli, evet araç sağlammış ama bunu bile dalga konusu yaparak tweet'ler atmanız da sizin insanlığınız olsun. Araç ne olursa olsun senin canını veren de alan da Allah'tır. O ne derse o olur!. Çok şükür biz sağsağlim çıktık.

Frene bastığımda zaten yapamadım ki. Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim. Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun 150 km hıza çıkmadım diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim.





EVET HIZ SINIRI 120...

Hız sınırına gelirsek.. Evet hız sınırı 120 ve benim son hatırladığım 140 km yazıyordu ibrede. 150 km hız diye bir şey yazmıyordu raporda. Ayrıca fren izleri dediğiniz şey fren değil araba takla attıktan sonra ters bir şekilde sürüklendi izler muhtemelen o. Ben kazanın aks kırılmasından kaynaklandığını söylemedim.





KAZANIN NEDENİNİ USTALARA SORDUM

Kazadan 15 dakika sonra arabanın halini görünce eşime aks kırılmış aşkım bak dedim. Kazanın neden kaynaklandığını hala bilmiyoruz. Dün ustalara sordum muhtemelen lastik parçalanmış. Ve arabanın hakimiyetini o yüzden kaybettim."