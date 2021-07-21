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- Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor
- Haber Merkezi
- 21.07.2021 - 13:24
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Tektaş, koronavirüse yenik düştü. 2 çocuk babası Tektaş, 20 gün sonra hayatını kaybetti.
Alişan acılı haberi sosyal medya hesabından duyururken, ailesi cenazeyi sabah saatlerinde teslim aldı.
ALİŞAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Selçuk Tektaş'ın tabutu omuzlar üzerinde camiye getirildi. Tektaş, bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Ezandan önce camide toplanan acılı aileden Alişan, gözyaşları içinde annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Derya Baykal ve Çağla Şıkel ise törene katılarak yakın dostlarına destek oldu.
Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ise ayakta durmakta güçlük çekti.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor VİDEO