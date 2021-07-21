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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Tektaş için, Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Cami avlusunda görüntülenen Alişan ve ailesi ise gözyaşlarına boğuldu.