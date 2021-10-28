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- Alışıldık manzara: Bahçelievler’de İETT otobüsü arızalandı
Alışıldık manzara: Bahçelievler’de İETT otobüsü arızalandı
Yolculuk sırasında arızalanan otobüsün 2 saat sonra yoldan çekilmesi, yolculara ve sürücülere zor anlar yaşattı.
- İHA
- 28.10.2021 - 10:17
- Güncelleme : 28.10.2021 - 11:02
İstanbul'da metrobüs ve İETT otobüs arızaları adeta bir rutine dönüştü.
Vatandaşları canından bezdiren olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler'de yaşandı.
Seyir halinde ilerleyen otobüs arızalanarak bölgenin en işlek caddesinde yolda kaldı.
2 SAAT SONRA ÇEKİLDİ
Arızalanan körüklü otobüs, 2 saat sonra çekici yardımıyla yoldan çekildi.
Caddede oluşan uzun araç kuyruğu vatandaşları öfkelendirdi.
Alışıldık manzara: Bahçelievler’de İETT otobüsü arızalandı VİDEO
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Sürücülerin ve yolcuların yaşadığı zor anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.