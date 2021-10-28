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    Alışıldık manzara: Bahçelievler’de İETT otobüsü arızalandı

    Yolculuk sırasında arızalanan otobüsün 2 saat sonra yoldan çekilmesi, yolculara ve sürücülere zor anlar yaşattı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 11:02
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    Alışıldık manzara: Bahçelievler’de İETT otobüsü arızalandı

    İstanbul'da metrobüs ve İETT otobüs arızaları adeta bir rutine dönüştü.

    Vatandaşları canından bezdiren olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler'de yaşandı.

    Seyir halinde ilerleyen otobüs arızalanarak bölgenin en işlek caddesinde yolda kaldı.

    2 SAAT SONRA ÇEKİLDİ

    Arızalanan körüklü otobüs, 2 saat sonra çekici yardımıyla yoldan çekildi.

    Caddede oluşan uzun araç kuyruğu vatandaşları öfkelendirdi.

    Alışıldık manzara: Bahçelievler’de İETT otobüsü arızalandı VİDEO

    O ANLAR KAYDEDİLDİ

    Sürücülerin ve yolcuların yaşadığı zor anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

    Alışıldık manzara: Bahçelievler’de İETT otobüsü arızalandı #1

    Alışıldık manzara: Bahçelievler’de İETT otobüsü arızalandı #2

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