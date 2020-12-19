Alışveriş poşetlerine şimdilik yeni yılda zam yok

Plastik poşet üreticileri ve perakendecilerin de yer aldığı toplantıda ortak görüş fiyatların sabit kalması yönünde oldu

Türkiye'de paralı plastik poşet uygulamasında ikinci yıl geride kaldı.

2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme doğrultusunda plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlanmıştı.

ZAM TOPLANTISI

Geçtiğimiz haftalarda marketler, sattıkları poşetlere zam yapılması talebinde bulunmuştu.

Paralı plastik poşette yeni fiyatları belirlemek için önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan başkanlığında 'Plastik Poşet Fiyat Belirleme Komitesi' toplandı.

RAKAM ARTMASIN DENİLDİ

Perakendeciler, tüketiciler ve üreticiler açısından olayın tüm boyutlarının değerlendirildiğini belirten PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, konu ile ilgili Milliyet'e yaptığı açıklamada "Komisyonda 25 kuruş olan fiyatın artırılmaması yönünde ortak bir karar çıktı. Fiyatlar konusunda bakanlığımız da olumlu yaklaştı. Bakanlığın komitenin aldığı bu ortak kararı yıl başında yapılacak düzenlemede esas alacağını umuyoruz

DEVLETE KATKI PAYI DEĞİŞECEK

Geçen yıl Hazine'ye giden 15 kuruş 18 kuruşa çıkmış marketlerin aldığı pay ise 10 kuruştan 7 kuruşa düşerek tüketicinin ödediği 25 kuruş sabit kalmıştı. Dolayısıyla bizlerin talebi; satış noktalarındaki, tüketiciye yönelik plastik poşet fiyatlarının 2021 yılında da artırılmaması yönünde oldu.

Bu şekliyle Hazine'ye giden 18 kuruş artacak, ancak vatandaşın ödediği 25 kuruş artmayacak. Böylece çevre için yapılan bir uygulamada, satış noktalarının eskiden bedel almadan verdiği poşetlerden ekstra bir katkı almasının da önüne geçilmiş oldu." ifadelerini kullandı.