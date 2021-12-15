Yiyecek, giyecek ve temizlik ürünlerini Edirne'den almaya başlayan Bulgarlar, ilaçlarını da kent merkezinde bulunan eczanelerden temin etmeye başladı.

Bulgaristan para birimi levanın 8 liraya yaklaşmasıyla birlikte sınır kenti Edirne'de, Bulgar yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Kur farkını fırsata çevirerek sabahın erken saatlerinde Edirneye akın eden Bulgarlar, kahvaltıyla başladıkları güne alışverişle devam ediyor.

Edirne sokaklarında alışveriş turuna çıkan Bulgarlar, iğne iplikten yiyeceğe, giyimden temizlik ürünlerine kadar birçok ürün satın alıyor.

ECZANELERDE BULGAR MÜŞTERİ SIRASI

Tüm alışverişlerin yanında Edirne'de bulunan eczanelerde de Bulgarlar nedeniyle adım atacak yer kalmadı. İlaçlarını kentteki eczanelerden temin eden Bulgarlar, ellerinde reçeteyle sıra bekliyor.

GELEMEYEN KOMŞULARINA DA İLAÇ ALIYORLAR

Bulgaristan vatandaşları, Edirne’ye gelemeyen komşularının ilaçlarını dahi Edirne’den alıp Bulgaristan’a götürüyor.

KUTU KUTU ASPRİN ALIYORLAR

Bulgaristan vatandaşlarının en çok aldığı ilaçların başında ise aspirin geliyor. Bilinçsizce kullanıldığı takdirde ölümcül olabileceği açıklanmasına rağmen, koronavirüs salgınını önlediği iddiasıyla Bulgaristan vatandaşları kutu kutu aspirin alıyor.

SON ZAMANLARIN EN ÇOK ASPRİN SATILAN DÖNEMİ

Onlarca kutu aspirin alan Bulgaristan vatandaşları, zaman zaman Edirne’de eczanelerde aspirin bırakmıyor. Edirneli eczacılar, Bulgaristan vatandaşlarının aspirine yoğun ilgi göstermesi nedeniyle aspirin kategorisinde son ayların en fazla satışını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Alışverişe gelen Bulgarlar, ilaçları da Edirne'den alıyor VİDEO



ECZANELERİN YOĞUNLUĞU GİDEREK ARTIYOR

Edirneli Eczane Teknisyeni Sevil Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının yoğunluğunun artarak devam ettiğini söyledi. Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının aspirin başta olmak üzere grip ve ağrı kesici ilaçlar aldıklarını belirtti. Edirneli eczane işletmecisi Ahmet Doktoroğlu da Bulgaristan vatandaşlarının ciddi anlamda gıda takviyelerine ilgi gösterdiklerini anlattı.





BİRÇOK İLACI EDİRNE'DEN TEMİN EDİYORLAR

Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe geldiğini belirten Güray Mestan, fiyatların ucuz olmasından memnun olduğunu ifade etti. İlaç ihtiyacını da buradan karşıladığını anlatan Mestan, Bulgaristanlı arkadaşlarının da Edirne’den ilaç aldığını söyledi.

TÜM İHTİYAÇLARINI BURADAN ALDIKLARINI SÖYLEDİLER

Aspirin ve türlü türlü ilaçları Edirne’den aldıklarını vurgulayan Mestan, memnun olduğuna değindi. Bir başka Bulgaristan vatandaşı Sevil Mehmet de Bulgaristan’daki yakınlarının ihtiyaçlarını Edirne’den alıp götüreceğini söyledi. Bir diğer Bulgaristan vatandaşı Cemile Mehmet, her hafta Edirne’ye gelip tüm ihtiyaçlarını buradan aldıklarını belirtti.

ESNAF BULGARCA YAZILAR YAZMAYA BAŞLADI

Edirne’de eczanelerin birçoğu, camlarını ve tabelalarını Bulgarca yazılarla donattı. Koronavirüs tedbirlerinin de Bulgarca yazılarla camlara asıldığı görüldü.



