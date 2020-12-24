Aliye Berger kimdir? Google'a doodle olan Aliye Berger hayatı ve eserleri..

Aliye Berger kimdir? Google'a doodle olan Aliye Berger hayatı ve eserleri..

Google'da Aliye Berger ile karşılaşan vatandaşlar, Aliye Berger kimdir, ne iş yapıyor gibi soruları araştırmaya başladı. Gravür sanatçısı Aliye Berger günün merak edilen isimlerinden oldu.

Zaman zaman toplum açısından önemli olayları ve şahsiyetlerin hayatını doodle yapan Google, bu defa da Aliye Berger'i doodle yaptı.

Aliye Berger'in resmiyle karşılaşan vatandaşlar, hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı.

Peki, Aliye Berger kimdir? Aliye Berger mesleği ne, kaç yaşında, nereli? Aliye Berger ne zaman öldü?

İşte, Aliye Berger'in merak edilenleri…

ALİYE BERGER KİMDİR?

Ressam Aliye Berger, 24 Aralık 1903 tarihinde Büyükada'da dünyaya geldi. Babası Kabaağaçlızade Mehmed Şakir Paşa, annesi Giritli Sare İsmet Hanım’dır.

Yazar Halikarnas Balıkçısı ile ressam Fahrünnisa Zeyd’in kardeşi; seramik sanatçısı Füreya Koral, tiyatrocu Şirin Devrim ile ressam Nejat Devrim’in teyzesidir.

Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarındandır. Adını geniş ilk kez 1954’te Yapı Kredi Bankası’nın düzenlediği resim yarışmasında birinci seçilerek duyuran sanatçı, dışa vurumcu oyma baskıları ile tanınır.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde eğitim gören Berger, resim ve piyano dersleri aldı. 1924’te Türkiye’de bulunan Macar keman virtüözü ve pedagog Karl Berger’den ders aldı. İlişkileri aşka dönüşen çift, yirmi üç yıl beraber yaşadı.

1935’ten 1939’a kadar Berlin ve Paris’te kardeşi Fahrünnisa Zeyd’in yanında kaldı. 1947’de Karl Berger’le evlenen Aliye Berger, altı ay sonra eşini kaybedince Londra’ya giderek John Buckland Wright’in atölyesinde heykel ve gravür çalıştı.

1951’de Türkiye’ye 150 gravür ile dönerek ilk kişisel sergisini açtı.

Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği’nin 1954’te İstanbul’da toplanan kongresi nedeniyle Yapı Kredi Bankası’nın düzenlediği “İş ve İstihsal” konulu yarışmada “Güneşin Doğuşu” adlı ilk yağlı boya çalışmasıyla birincilik ödülünü kazandı.

Sanatçı, ertesi yıl 2. Tahran Bienali'nde ikincilik elde etti. Aliye Berger çoğunlukla oyma baskı tekniğinde, siyah-beyazın ara tonlarında yapıtlar verdi. Zımpara kağıdı, kasap kağıdı ve tülbenti malzeme olarak kullanan sanatçı gerçekçi ve fantastik unsurları özgün bir lirizm ve dışavurumculukla yansıttı.

Yaşamı boyunca dünyanın çeşitli kentlerinde on iki özel sergi açtı, kırk sekiz karma sergiye katıldı.

Sanatçı, 10 Ağustos 1974'te Büyükada'da hayatını kaybetti. Sanatçının İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde dört, Albertina Müzesi'nde de üç yapıtı sergilenmektedir.

ALİYE BERGER NEDEN DOODLE OLDU?

Bugün Aliye Berger'in 117. doğum yıl dönümü. O nedenle Google, bugüne özel doodle yaptı.