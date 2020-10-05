Aliyev: Bir dizi bölgeyi ve stratejik tepeyi kontrol altına aldık

Aliyev: Bir dizi bölgeyi ve stratejik tepeyi kontrol altına aldık

lham Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Dağlık Karabağ’daki cephe hattında bir dizi bölgeyi ve stratejik tepeyi kontrol altına aldığını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki cephe hattında bir dizi bölgeyi ve stratejik tepeyi kontrol altına aldığını ifade etti. "KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR" Aliyev, “Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail bölgesinin Şeyhali Ağalı, Sarıcalı, Mezra köylerini ve farklı yönlerde birçok stratejik tepeyi kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu devam ediyor. Karabağ Azerbaycan'dır” ifadelerini kullandı.

​Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, 27 Eylül’de bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.