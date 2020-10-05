Dolar
7.7625
0.058%
Euro
9.1516
0.6046%
Altın
1913.62
0.7534%
Borsa
1160.71
1.3693%
G. Altın
477.271
0.7179%
Bitcoin
83641.03
1.432%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Aliyev: Bir dizi bölgeyi ve stratejik tepeyi kontrol altına aldık

    lham Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Dağlık Karabağ’daki cephe hattında bir dizi bölgeyi ve stratejik tepeyi kontrol altına aldığını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 22:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aliyev: Bir dizi bölgeyi ve stratejik tepeyi kontrol altına aldık

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından açıklama yaptı.

    Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki cephe hattında bir dizi bölgeyi ve stratejik tepeyi kontrol altına aldığını ifade etti.

    "KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"

    Aliyev, “Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail bölgesinin Şeyhali Ağalı, Sarıcalı, Mezra köylerini ve farklı yönlerde birçok stratejik tepeyi kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu devam ediyor. Karabağ Azerbaycan'dır” ifadelerini kullandı.

    ​Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, 27 Eylül’de bir kez daha tırmanmıştı.

    Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

    Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

    Aliyev: Bir dizi bölgeyi ve stratejik tepeyi kontrol altına aldık #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir