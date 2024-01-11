Aliyev: Herhangi bir ciddi konuda arayacağım ilk kişi kardeşim Erdoğan olur Ülkesinin karşılaşacağı herhangi bir ciddi konuda arayacağı ilk kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la müzakerelerini yürüttükleri barış anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan güveninin altını çizdi.

Aliyev, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Yerel televizyon kanallarına değerlendirmelerde bulunan Aliyev, 2. Karabağ Savaşı sırasında en çok Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

"Azerbaycan halkı bunu hiçbir zaman unutmayacaktır"

Aliyev, Erdoğan'ın savaşın ilk gününden son gününe kadar Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi destek bir çoklarına mesaj oldu. Bu, sadece Azerbaycan halkına dayanışma mesajı değil aynı zamanda savaşa müdahale etmek isteyenlere 'karışmayın' mesajıydı. Azerbaycan halkı bunu hiçbir zaman unutmayacaktır" diye konuştu.

Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından kendisini ilk kutlayan kişinin de Erdoğan olduğunu dile getiren Aliyev, "Eğer bugün ülkemizle ilgili herhangi bir ciddi konu olursa tabii ki ilk arayacağım ve bilgilendireceğim kişi kardeşim Recep Tayyip Erdoğan olur" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'la barış müzakereleri

Aliyev, Ermenistan'la müzakerelerini yürüttükleri barış anlaşmasına ilişkin, "Ermenistan, barış anlaşması için garantör devletlerin olmasını istiyor. Biz ise buna gerek olmadığını düşünüyoruz. Bu iki ülke arasında imzalanacak bir anlaşma olacaktır. Burada herhangi bir garantöre ihtiyaç yoktur. Birileri yardım etmek isterse bunu da kabul ederiz. Ancak bu yardım zoraki olmamalıdır. Çünkü şu anda bazıları müzakerelerin şu ülkede, o ülkede ya da üçüncü bir ülkede yapılması için yarışıyor. Bu biraz jeopolitik rekabete benziyor. Bunu istemezdim. Ermenistan ile Azerbaycan ilişkilerinin jeopolitik bir mesele haline gelmesini istemem. Bu, iki ülke arasındaki bir meseledir ve bunu kendi başımıza çözmemiz lazım. Anlaşırsak barış anlaşması imzalanacak. Anlaşmaya varılamazsa ya müzakereler devam edecek ya da müzakereler durdurulacak. Her iki seçenek de mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak Zengezur Koridoru'na ilişkin, "En uygun seçenek Ermenistan'da bulunan Mehri bölgesinden geçecek güzergahtır. Hem demir yolu hem de kara yolu oradan geçmelidir. Azerbaycan'dan Azerbaycan'a insanların ve yüklerin hiçbir kontrole tabi tutulmadan geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde Ermenistan sonsuza kadar çıkmazda kalacak. Ve bahsettiğim güzergah açılmadığı takdirde Ermenistan'la sınırımızı açmayacağız" diye konuştu.

"Fransız sömürgeciliğinin ifşa edilmesini destekleyeceğiz"

Fransa'nın Azerbaycan karşıtı tutumuna da değinen Aliyev, 90'lı yıllarda bu ülkeyle iyi ilişkilere sahip olduklarını fakat 2. Karabağ Savaşı döneminde durumun değiştiğini belirtti.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisini defalarca aradığını dile getirerek, "Fakat hiçbir şey başaramadılar ve savaşı Macron ya da başka biri değil, Putin durdurdu" dedi.

Fransa'nın sömürgelerinden de bahseden Aliyev, "Fransız sömürgeciliğinin ifşa edilmesini ve kolonilerin Fransız baskısından kurtarılmasını destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimlerinin öne alınmasını da değerlendiren Aliyev, şunları söyledi: