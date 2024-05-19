Aliyev ile görüşmesi sonrası İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza yaptı İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazası öncesinde Azerbaycan - İran sınırındaki Kız Kalesi barajının açılışını birlikte yaptığı Aliyev'le görüşmesinde, ABD ve Ermenistan'a adeta meydan okumuştu.

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AA & Ensonhaber

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza yaptığının açıklanması, dünya gündemine oturdu.

Kesin bilgiler olmasa da kaza yapan helikopterde Reisi'nin de olduğu belirtildi.

Reisi'nin helikopterde olup olmadığı netleşmedi, ancak kazanın zamanlaması manidar.

Reisi'den ABD ve Ermenistan'a meydan okuyan gönderme

Reisi, kaza öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılmıştı.

Azerbaycan - İran sınırındaki Kız Kalesi barajının açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte yapan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve Ermenistan'a meydan okurcasına şu ifadeleri kullanmıştı:

Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız.

Aliyev: "Beğenmeyenler kendi işlerine baksa daha iyi olur"

Aliyev de bugünkü görüşme ve törenin İran-Azerbaycan ilişkileri tarihinde güzel ve parlak bir sayfa olarak kalacağını vurguladı.

Açılışını yapacakları projenin teknik açıdan çok önemli olduğunu ve aynı zamanda iki halkı, iki devleti daha da yakınlaştıracağını söyleyen Aliyev, şöyle devam etti: