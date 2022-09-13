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    Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın provokasyonlarını görüştü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, silahlı kuvvetler komutanları ile düzenlediği toplantıda, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliği değerlendirdi.
    • 13.09.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 15:46
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    Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın provokasyonlarını görüştü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev'in, Ermenistan'ın iki ülke arasındaki sınırda neden olduğu provokasyonlara ilişkin silahlı kuvvetler komutanları ile toplantı yaptığını açıkladı.

    Toplantıda, Aliyev’e sınırdaki durumla ilgili raporlar sunulduğu, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin devlet sınırında yaptığı provokasyonların önlendiği ve gereken tüm görevlerin yerine getirildiği belirtildi.

    Kontrol altında tutulduğu vurgulandı

    Yaşanan gerilimin sorumluluğunun tamamen Ermenistan'a ait olduğuna dikkat çekilerek, sınır boyunca operasyonel durumun Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

    Komuta kademesi hazır bulundu

    Öte yandan, İHA'ya göre toplantıda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerem Veliyev ve Azerbaycan Devlet Sınır Güvenliği Hizmeti Başkanı Elçin Guliyev de hazır bulundu.

    Aliyev, komutanlarla Ermenistan ın provokasyonlarını görüştü #1


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